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Интер установил ценник на лидера команды, которым Манчестер Сити хочет заменить Родри

Николо Барелла будет стоить "кругленькую" сумму.
Сегодня, 14:03
Николо Барелла / Getty Images
Николо Барелла / Getty Images

Итальянский Интер показал готовность отпустить Николо Бареллу в другой клуб.

Как сообщает Football Insider,"нерадзурри" готовы продать итальянского полузащитника уже этой зимой. Цена, за которую Бареллу могут отпустить составляет 70 млн евро.

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Последним клубом, который интересовался Николо назывался Манчестер Сити. «Горожанам» нужен игрок подобного профиля, чтобы заменить Родри, который уже не сыграет в этом сезоне.

Итальянский центральный полузащитник провел 5 матчей в этом сезоне, забив 1 гол и отдав 1 ассист.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Николо Барелла

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