Звезда Интера хотел получить две футболки Холанда после матча Лиги чемпионов – реакция норвежца поразила сеть

Норвежца не на шутку рассмешило желание Ачерби.

Манчестер Сити на миланский Интер расписали нулевую ничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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После матча произошел забавный эпизод. Защитник Интера Франческо Ачерби хотел получить игровую футболку звезды "горожан" Эрлингом Холанд. Игроки уже были готовы обменяться футболками, однако итальянец заявил, что хочет сразу две футболки норвежца.

Разговор между футболистами и реакция Холанда попал на видео. Такое желание итальянца рассмешило Эрлинга, который стал "подкалывать" Ачерби:

Francesco Acerbi wanted not one, but two shirts off Erling Haaland after the game 🤣👕



📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/Y0suFRk8Sb — Football on TNT Sports (@footballontnt) September 18, 2024

Напомним, следующий матч Манчестер Сити проведет в АПЛ. Соперником команды Гвардиолы станет Арсенал. А Интер в Серии сыграет против Милана.

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