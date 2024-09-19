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Звезда Интера хотел получить две футболки Холанда после матча Лиги чемпионов – реакция норвежца поразила сеть

Норвежца не на шутку рассмешило желание Ачерби.
Сегодня, 13:49
Франческо Ачерби и Эрлинг Холанд / Getty Images
Франческо Ачерби и Эрлинг Холанд / Getty Images

Манчестер Сити на миланский Интер расписали нулевую ничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Читай также: Манчестер Сити и Интер сыграли в нулевую ничью

После матча произошел забавный эпизод. Защитник Интера Франческо Ачерби хотел получить игровую футболку звезды "горожан" Эрлингом Холанд. Игроки уже были готовы обменяться футболками, однако итальянец заявил, что хочет сразу две футболки норвежца.

Разговор между футболистами и реакция Холанда попал на видео. Такое желание итальянца рассмешило Эрлинга, который стал "подкалывать" Ачерби:

Напомним, следующий матч Манчестер Сити проведет в АПЛ. Соперником команды Гвардиолы станет Арсенал. А Интер в Серии сыграет против Милана.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эрлинг Холанд

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