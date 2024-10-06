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Кейн озвучил главную цель на нынешний сезон: Это будет трудный путь, но я к нему готов

Форвард хочет завоевать трофей Лиги чемпионов.
Сегодня, 10:55
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Нападающий мюнхенской Баварии Харри Кейн озвучил личные цели, которые попытается достичь в нынешнем сезоне. Англичанин очень хочет завоевать первый трофей в профессиональной карьере.

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"Конечно, я хочу попасть в финал и выиграть Лигу чемпионов. Лига чемпионов - это самое большое соревнование. Если мы каким-то образом добудем трофей, это будет фантастический сезон, особенно если мы выиграем его на Альянц Арене.

Это будет трудный путь, но я к нему готов. Эти игры всегда большие матчи. Атмосфера и болельщики всегда невероятны", - цитирует Кейна Sport Bild..

Напомним, в первом туре основного раунда Лиги чемпионов Бавария разгромила загребское Динамо, а во втором – уступила Астон Вилле.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Харри Кейн ФК Бавария

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