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Исторические кадры: камеры сняли, как Принц Уильям отпраздновал победу Астон Виллы над Баварией

Английский клуб повторил результат легендарного матча.
Сегодня, 13:00
Принц Ульям радуется победе Астон Виллы / Getty Images
Принц Ульям радуется победе Астон Виллы / Getty Images

В рамках второго тура Лиги чемпионов Астон Вилла на своем поле принимала Баварию.

Английскому клубу удалось совершить сенсацию, вырвав победу у претендента на победу в турнире - 1:0.

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На поединке присутсовал Принц Уильям, который является преданным фанатом Астон Виллы.

Представитель королевской семьи радовался победе, не сдерживая эмоций.

Отметим, что Астон Вилла повторила результат финала Кубка европейских чемпионов 1982 года, когда была обыграна Бавария.

До поединке Принц Уильям встретился с составом, который завоевал престижный трофей.

Напомним, футболиста Манчестер Сити арестовали за кражу.

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