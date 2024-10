Исторические кадры: камеры сняли, как Принц Уильям отпраздновал победу Астон Виллы над Баварией

В рамках второго тура Лиги чемпионов Астон Вилла на своем поле принимала Баварию.

Английскому клубу удалось совершить сенсацию, вырвав победу у претендента на победу в турнире - 1:0.

На поединке присутсовал Принц Уильям, который является преданным фанатом Астон Виллы.

Представитель королевской семьи радовался победе, не сдерживая эмоций.

Отметим, что Астон Вилла повторила результат финала Кубка европейских чемпионов 1982 года, когда была обыграна Бавария.

До поединке Принц Уильям встретился с составом, который завоевал престижный трофей.

42 years on, our 1982 European Cup winning legends are here on an historic night for @AVFCOfficial



Ready for the first game on home turf in this year's European adventure... #UTV pic.twitter.com/xvrOVSUHIf