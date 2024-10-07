Эвертон Миколенко подколол бывшего игрока, не забившего пенальти при возвращении на Гудисон Парк

В субботу, 5 октября, в рамках седьмого тура Английской Премьер-лиги сошлись Эвертон и Ньюкасл.

Вместе с "сороками" на Гудисон Парк приехал Энтони Гордон, для которого это было уже третье возвращение в Мерсисайд с момента своего 45-миллионного трансфера в январе 2023 года. И в этот раз оно не было триумфальным.

Болельщики "ирисок" постоянно освистывали своего бывшего игрока и радовались его неудачам. Одна из таких произошла в первом тайме.

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Тогда при счете 0:0 судья назначил пенальти в ворота хозяев поля, который вызвался исполнить 23-летний англичанин. Однако он не смог переиграть Джордана Пикфорда, который отразил удар в угол.

Админ Эвертона в социальных сетях решил использовать эту возможность, чтобы подколоть Гордона, подставив под его промах соответствующий звук.

В итоге ни одна из команд так и не смогла вырвать победу - матч завершился нулевой ничьей.

Интересно, что в предыдущих двух встречах на Гудисон Парк команды обменялись разгромными победами: в апреле 2023 года выиграл Ньюкасл (4:1), а в декабре того же года - Эвертон (3:0).

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