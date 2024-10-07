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Арбитражный суд подтвердил сокращение дисквалификации Погба

Поль сможет вернуться на поле в начале следующего года.
Сегодня, 14:59
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

Французского полузащитника Поля Погба частично оправдали по делу с принятием им запрещенных веществ.

Как сообщает пресс-служба спортивного арбитражного суда (CAS). Погба сократили дисквалификацию с 4 лет до 18 месяцев.

Таким образом, Поль сможет вернуться к тренировкам в январе 2025, а играть в официальных матчах с марта следующего года.

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Отметим, что 32-летнего футболиста отстранили в сентябре 2023, а официально дисквалифицировали в феврале этого года, однако, он подал апелляцию и доказал, что принимал запрещенное вещество, которое повышает уровень тестостерона непреднамеренно.

Также CAS постановил, что вещество которое принимал Погба имеет эффект только на женский организм.

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