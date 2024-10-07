Арбитражный суд подтвердил сокращение дисквалификации Погба

Поль сможет вернуться на поле в начале следующего года.

Французского полузащитника Поля Погба частично оправдали по делу с принятием им запрещенных веществ.

Как сообщает пресс-служба спортивного арбитражного суда (CAS). Погба сократили дисквалификацию с 4 лет до 18 месяцев.

Таким образом, Поль сможет вернуться к тренировкам в январе 2025, а играть в официальных матчах с марта следующего года.

Читай также: Первой ракетке мира грозит длительная дисквалификация после скандала с допингом

Отметим, что 32-летнего футболиста отстранили в сентябре 2023, а официально дисквалифицировали в феврале этого года, однако, он подал апелляцию и доказал, что принимал запрещенное вещество, которое повышает уровень тестостерона непреднамеренно.

Также CAS постановил, что вещество которое принимал Погба имеет эффект только на женский организм.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!