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Первой ракетке мира грозит длительная дисквалификация после скандала с допингом

WADA требует отстранения Янника Синнера на срок до двух лет.
Сегодня, 15:48
Янник Синнер / Getty Images
Янник Синнер / Getty Images

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу итальянского теннисиста Янника Синнера, которого оправдали после двух проваленных допинг-тестов в марте 2024 года.

Как сообщает официальный сайт организации, WADA считает, что вывод об "отсутствии вины или непреднамеренности" не был правильным в соответствии с применимыми правилами. Организация требует отстранения на срок от одного до двух лет и не требует аннулирования каких-либо результатов, за исключением тех, которые уже были вынесены судом первой инстанции.

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Напомним, ранее Синнеру в ходе расследования Международного агентства по обеспечению честности в теннисе удалось довести, что запрещенное вещество попало в его организм непреднамеренно, а вследствие контакта с членом его команды, который использовал безрецептурное средство и делал массаж спортсмену.

Итальянский теннисист избежал дисквалификации, но был лишен 400 рейтинговых очков, которые он заработал в Индиан-Уэллсе, и 325 тысяч долларов призовых.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: допинг wada Янник Синнер

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