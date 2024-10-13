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Легенда Милана предсказывает Довбику "золото" Серии А - бразилец удивил прогнозом

Бразилец выдал непопулярный прогноз.
Сегодня, 12:53
Футболисты Ромы / Getty Images
Футболисты Ромы / Getty Images

Легендарный бразильский защитник Кафу, в свое время поигравший за римскую Рому и Милан, удивил прогнозом, назвав команду Артема Довбика – фаворитом Серии А.

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"Рома выигрывает Серию А, а Милан - Лигу чемпионов", - передает слова бразильца со спортивного фестиваля инсайдер Николо Скира.

Стоит отметить, сейчас Рома занимает 9-ю строчку турнирной таблицы Серии А. Милан проиграл два стартовых тура Лиги чемпионов.

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