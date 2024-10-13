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Лидер сборной Чехии: Снова победить Украину будет достаточно трудно

Томаш Соучек высказался о завтрашнем поединке против "сине-желтых".
Сегодня, 17:57
Томаш Соучек / Getty Images
Томаш Соучек / Getty Images

В рамках 4-го тура Лиги наций сборная Чехии встретится с Украиной в рамках 4-го тура Лиги наций

Лидер коллектива Ивана Гашека Томаш Соучек поделился ожиданиями от игры По словам хавбека, победить «сине-желтых» во второй раз подряд это непростая задача

"Конечно, мы знаем, какое качество имеют игроки сборной Украины, знаем, за какие клубы они выступают, знаем, как они играют в этих клубах И своей игрой в Праге они подтвердили то, что это очень качественные игроки

Мы понимаем, что будет достаточно трудно повторить результат, которого мы добились в Праге, но мы очень мотивированы и надеемся, что наша мотивация нам в этом поможет. Мы знаем, что от результата этой игры будет зависеть потом расстановка в турнирной таблице"

Соучек также отметил, что он вместе с партнерами уже ознакомился с новыми лицами в стане нашей сборной

"Конечно, мы просматривали некоторые моменты игры Украины с Грузией. Мы заметили, что там новые игроки, но столько времени и возможности просматривать это видео не было, поэтому мы еще сегодня ознакомимся с этим, еще будем готовиться, будем смотреть", - сказал Соучек

Матч Украина - Чехия состоится завтра, 14 октября, в 21:45 На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция
 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина чехия Лига наций

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