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Палмер - о переходе в Челси: Мне говорили не идти туда

Трансфер изменил жизнь футболиста.
Сегодня, 00:46
Коул Палмер / Getty Images
Коул Палмер / Getty Images

Хавбек Челси Коул Палмер признался, что его отговаривали от перехода в лондонский клуб.

Напомним, Палмер неожиданно перешел из Сити в Челси летом 2023 года за 47 млн евро. В прошлом сезоне он провел 48 матчей за новый клуб, отличившись 27-ю голами.

В этом сезоне англичанин уже считается полноценным лидером Челси и одним из лучших игроков лондонцев. А потому, пожалуй, хавбек не кривит душой, утвреждая, что переход изменил его жизнь.

"Это было рискованно, я не знал, во что ввязываюсь, я не знал, что это за клуб. Некоторые люди говорили мне: "Не иди туда, не иди туда!"

Но я сам решил, что хочу делать, и сделал это. Переход из одного клуба в другой изменил мою жизнь. Причем во многих отношениях. Я покинул Манчестер, в котором вырос, уехал подальше от людей, рядом с которыми мне находиться не стоило. И, конечно, изменения коснулись футбола", - цитирует Палмера Evening Standard.

Ранее таже сообщалось, что Челси ограничил количество матчей для своего игрока.

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