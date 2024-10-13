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Челси ограничил количество возможных выступлений одного из своих игроков

Клуб попробует сберечь здоровье Уэсли Фофана.
Сегодня, 20:30
Уэсли Фофана / Getty Images
Уэсли Фофана / Getty Images

Защитник Челси Уэсли Фофана не сможет помочь клубу во всех матчах, пишет Daily Mail.

Напомним, что француз пропустил весь прошлый сезон из-за травмы колена, а в этом сезоне отыграл уже семь матчей.

Однако руководство клуба не хочет рисковать игроком, а потому решило ограничить количество его выстплений до одного в неделю.

Как сообщает издание, главный тренер клуба Эноц Мареска уже согласился с требованием руководства.

Ранее также сообщалось, что в МЮ появился еще один претендент.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уэсли фофана

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