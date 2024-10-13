Челси ограничил количество возможных выступлений одного из своих игроков

Защитник Челси Уэсли Фофана не сможет помочь клубу во всех матчах, пишет Daily Mail.

Напомним, что француз пропустил весь прошлый сезон из-за травмы колена, а в этом сезоне отыграл уже семь матчей.

Однако руководство клуба не хочет рисковать игроком, а потому решило ограничить количество его выстплений до одного в неделю.

Как сообщает издание, главный тренер клуба Эноц Мареска уже согласился с требованием руководства.

Ранее также сообщалось, что в МЮ появился еще один претендент.

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