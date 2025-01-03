Челси потерял ключевого защитника до конца сезона

Защитник Челси Уэсли Фофана может больше не сыграть в этом сезоне.

Об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер лондонского клуба Энцо Мареска.

Специалист рассказал, что у Фофана травма задней поверхности бедра, и вероятно, игрок выбыл до окончания текущего сезона.

"Он может выбыть до конца сезона, да. Мы точно не знаем, но он может пропустить часть сезона. Мы с самого начала вместе, и каждый раз, когда вы спрашиваете меня об Уэсли, я много раз говорил: я обожаю Уэсли.

Я люблю его, потому что он такой защитник, который дает возможность прессинговать и быть агрессивным в единоборствах на поле", - рассказал Мареска.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед продлил контракт со своим защитником.

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