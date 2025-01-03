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Манчестер Юнайтед продлил контракт со своим экс-капитаном

Харри Магуайр останется на Олд Траффорд.
Сегодня, 16:20
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

Манчестер Юнайтед активировал опцию продления контракта еще на один год у Харри Магуайра.

31-летний англичанин продолжит выступать за манкунианцев до лета 2026 года.

"Мы рады продолжить сотрудничество с Харри. Мы воспользуемся нашим правом продления. Ему нужно совершенствоваться как лидеру, потому что нам отчаянно не хватает лидеров на поле.

В карьере любого игрока бывают трудные моменты, и я думаю, он справился с трудностями очень хорошо. Если посмотреть на нашу команду, он уже лидер, но ему нужно улучшить этот аспект и помогать развивать нашу игру", – сказал главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим.

Ранее также экс-игрок Манчестер Юнайтед ликвидировал собственный бренд.

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