Манчестер Юнайтед продлил контракт со своим экс-капитаном
Манчестер Юнайтед активировал опцию продления контракта еще на один год у Харри Магуайра.
31-летний англичанин продолжит выступать за манкунианцев до лета 2026 года.
"Мы рады продолжить сотрудничество с Харри. Мы воспользуемся нашим правом продления. Ему нужно совершенствоваться как лидеру, потому что нам отчаянно не хватает лидеров на поле.
В карьере любого игрока бывают трудные моменты, и я думаю, он справился с трудностями очень хорошо. Если посмотреть на нашу команду, он уже лидер, но ему нужно улучшить этот аспект и помогать развивать нашу игру", – сказал главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим.
Ранее также экс-игрок Манчестер Юнайтед ликвидировал собственный бренд.
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