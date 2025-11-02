iSport.ua
Игроку Челси присудили 300 часов общественных работ за очередное нарушение ПДД

Лишенный водительского удостоверения Уэсли Фофана сел за руль и снова поплатился.
Сегодня, 14:25       Автор: Игорь Мищук
Уэсли Фофана / Getty Images
Уэсли Фофана / Getty Images

Защитник Челси Уэсли Фофана в очередной раз был пойман на нарушении правил дорожного движения.

Несмотря на то что 24-летний футболист уже имел двухгодичный запрет на управление транспортными средствами, он снова сел за руль, а на видео было зафиксировано, как он на своем Lamborghini существенно превысил скорость на одной из дорог в графстве Суррей и совершал опасные маневры.

Для Фофана это было уже девятое правонарушение, а за предыдущие восемь его и лишили водительских прав.

Читай также: Мудрик лишился водительских прав в Великобритании

Как сообщает Goal.com, игрока Челси признали виновным и в этот раз присудили 300 часов неоплачиваемых общественных работ. Кроме того, ему запретили управлять транспортным средством на 18 месяцев, хотя его водительское удостоверение было аннулировано до мая 2027 года.

Француза также обязали выплатить всего 85 фунтов стерлингов в качестве судебных издержек и 114 фунтов стерлингов в качестве компенсации потерпевшему.

Отметим, что в этом сезоне Фофана провел за Челси шесть матчей во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что капитан Челси получил памятный презент в честь юбилейного матча.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси уэсли фофана

