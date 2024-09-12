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Защитник Челси прокомментировал возможный уход из клуба

Уэсли Фофана пока не намерен покидать Лондон.
Сегодня, 13:29
Уэсли Фофана / Getty Images
Уэсли Фофана / Getty Images

Защитник Челси Уэсли Фофана признался, что летом действительно раздумывал покинуть клуб.

Француз рассказал, что ему позвонил спортивный директор Марселя Мехди Бенатиа и предложил трансфер, заставив задуматься.

Но в итоге защитник отклонил предложение, так как намерен достичь высот с Челси, а затем уже менять клуб.

"У меня был звонок, который меня действительно тронул. Я бы солгал, если бы сказал, что не рассматривал его. Это был Мехди Бенатиа из Марселя, спортивный директор. Он меня, конечно, тронул. Думаю, все знают, почему, и у меня возникла мысль.

Но на данный момент моя цель — добиться успеха в Челси, попытаться выиграть матчи, закрепиться в своем клубе. После этого, Марсель, посмотрим однажды. У меня еще есть контракт до 2029 года. А потом посмотрим.

Я никогда ничего не скрывал. Это мой город, это мой клуб, я болельщик Марселя. Если это так, через несколько лет я буду в Марселе, а если это так, то я могу провести всю свою карьеру в Челси. Так что посмотрим", - приводит слова игрока 90Min.

Ранее также у Челси сорвалась очередная аренда.

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