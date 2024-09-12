Еще одна аренда Челси сорвалась в последний момент

Лондонский клуб не сумел избавиться от Давида Фофана.

Челси не смог отдать в аренду Давид Датро Фофана, пишет 90Min.

Еще вчера клуб вел переговоры с греческем АЕКом и даже согласовал аренду форварда с обязательным выкупом за 20 млн фунтов.

Однако перед самым закрытием трансферного окна в Греции между командами возникло недопонимание, которое не успели решить в срок.

Предполагается, что греческий клуб передумал платить за нападающего новый клубный трансферный рекорд и попросту отказался от сделки.

Фофана не входит в планы Марески, а потому клуб попробует продать или отдать в аренду нападающего в Турцию, где окно еще открыто.

Ранее также сообщалось, что Зинченко может оказаться в Серии А.

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