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Игрок Челси рассказал, как решился расистский скандал с Фернандесом

Французская диаспора "синих" простила аргентинца.
Сегодня, 12:34
Энцо Фернандес / Getty Images
Энцо Фернандес / Getty Images

Летом прогремел расистский скандал при участии хавбека Челси Энцо Фернандеса.

Игрок вместе с другими представителями сборной Аргентины в прямом эфире Instagram исполнил оскорбительную песню о французах.

Защитник Челси Уэсли Фофана в интервью Free FOOT рассказал, как решилась данная проблема.

"Мы разобрались очень хорошо. Он вернулся, и мы все поговорили, у нас была встреча. Мы объяснили, почему мы восприняли это плохо, потому что ему было важно понять, почему для него это было нехорошо и почему мы восприняли это плохо", - сказал француз.

"Мы ему это объяснили. Из его выступления мы поняли, что он не понимает, что это могло нам навредить. Он не понимал, что это что-то серьезное".

Источник: Getty Images

"Лучшее, что можно сделать, это обучить его, чтобы он понял, что в определенных странах определенные вещи, возможно, приемлемы в этой стране, но в других это очень серьезно и наказуемо по закону".

"Думаю, он понял, и теперь мы движемся вперед. Мы — команда, и он отличный игрок. Он является примером, поэтому я надеюсь, что он будет правильным примером для всех".

Напомним, что в том же интервью Уэсли Фофана сказал кое-что, что очень разозлило фанатов Челси.

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