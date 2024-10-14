Игрок сборной Украины U-16 отметился голом за академию Барселоны

Артем Рыбак обыграл голкипера и отправил мяч в пустые ворота.

14-летний украинский нападающий Артем Рыбак отметился голом за академию Барселоны.

Рыбак забил за состав до 15 лет в матче против Гимнастик Манреса, который закончился со счетом 1:1.

Артем получил пас от голкипера своей команды Пабло Пеньи, обыграл вратрая соперника и отправил мяч в пустые ворота.

GOOOLAZO! Artem Rybak with a great goal. Incredible assist by the goalkeeper Pablo Pena. 1-0 Cadet B pic.twitter.com/Ua27KIC4wM — ArsenKveFCB (@ArsenKveFCB) October 12, 2024

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На счету форварда три матча за сборную Украины до 16 лет. Он успел сыграть против Англии, Франции и Израиля.



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