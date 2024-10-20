Эмполи - Наполи 0:1: обзор матча и результат игры 20.10.2024
В воскресенье, 20 октября, Эмполи принимал на своем поле Наполи в матче восьмого тура итальянской Серии А.
Неаполитанская команда сумела справиться с оппонентом, одержав минимальную победу со счетом 1:0, и укрепила свое положение во главе турнирной таблицы.
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Победный для гостей гол на 63-й минуте забил Хвича Кварацхелия, реализовав пенальти.
Наполи с 19 набранными очками располагается на вершине турнирной таблицы Серии А, опережая Ювентус на три балла. Эмполи с десятью пунктами идет на 11-й позиции.
Статистика матча Эмполи - Наполи восьмого тура чемпионата Италии
Эмполи - Наполи 0:1
Гол: Кварацхелия, 63 (пен.)
Ожидаемые голы (xG): 0.69 - 1.40
Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 11 - 9
Удары в створ: 4 - 1
Угловые: 7 - 7
Фолы: 14 - 13
Эмполи: Васкес - Гогличидзе (Хендерсон, 78), Исмайли, Вити - Гьяси, Анжорин (Эконг, 79), Грасси (Сольбаккен, 72), Фаццини (Гаас, 79), Пеццелла - Эспозито, Коломбо.
Наполи: Каприле - Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Спинаццола (Оливера, 59) - Замбо-Ангисса, Гилмор, Мактоминей - Политано (Маццокки, 87), Кварацхелия (Нерес, 76) - Лукаку (Симеоне, 59).
Предупреждения: Грасси, Гаас - Замбо-Ангисса, Лоренцо.
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