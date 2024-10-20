Эмполи - Наполи 0:1: обзор матча и результат игры 20.10.2024

Лидер Серии А закрепился на вершине турнирной таблицы.

В воскресенье, 20 октября, Эмполи принимал на своем поле Наполи в матче восьмого тура итальянской Серии А.

Неаполитанская команда сумела справиться с оппонентом, одержав минимальную победу со счетом 1:0, и укрепила свое положение во главе турнирной таблицы.

Читай также: Милан в меньшинстве сохранил победный результат против Удинезе

Победный для гостей гол на 63-й минуте забил Хвича Кварацхелия, реализовав пенальти.

Источник: Getty Images

Наполи с 19 набранными очками располагается на вершине турнирной таблицы Серии А, опережая Ювентус на три балла. Эмполи с десятью пунктами идет на 11-й позиции.

Статистика матча Эмполи - Наполи восьмого тура чемпионата Италии

Эмполи - Наполи 0:1

Гол: Кварацхелия, 63 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 0.69 - 1.40

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 11 - 9

Удары в створ: 4 - 1

Угловые: 7 - 7

Фолы: 14 - 13

Эмполи: Васкес - Гогличидзе (Хендерсон, 78), Исмайли, Вити - Гьяси, Анжорин (Эконг, 79), Грасси (Сольбаккен, 72), Фаццини (Гаас, 79), Пеццелла - Эспозито, Коломбо.

Наполи: Каприле - Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Спинаццола (Оливера, 59) - Замбо-Ангисса, Гилмор, Мактоминей - Политано (Маццокки, 87), Кварацхелия (Нерес, 76) - Лукаку (Симеоне, 59).

Предупреждения: Грасси, Гаас - Замбо-Ангисса, Лоренцо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!