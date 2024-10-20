Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2: обзор матча и результат игры 20.10.2024

В этот раз гол защитника принес "горожанам" выездную победу над Вулверхэмптоном.

В воскресенье, 20 октября, на Молинью прошел матч восьмого тура Английской Премьер-лиги, в котором Вулверхэмптон принимал Манчестер Сити.

Действующий чемпион Англии намеревался воспользоваться поражением Арсенала и оторваться от своего конкурента, но хозяева поля были против.

Уже на седьмой минуте "волки" открыли счет встречи, когда Йорген Странд Ларсен переиграл Эдерсона.

После такого "горожане" вполне ожидаемо полностью забрали мяч себе и принялись штурмовать ворота Жозе Са. И лишь удар из-за пределов штрафной площади принес команде Пепа Гвардиолы успех.

Это Йошко Гвардиол снова решился на удар с дальней дистанции. Са хоть и коснулся мяча, но этого все равно не хватило, чтобы спасти свою команду - мяч влетел в дальнюю "девятку".

Источник: Getty Images

Второй тайм мало чем отличался от первого, за исключением того, что гости еще больше вжали соперника в его штрафную. И очень долго Сити не мог пробить оборону Вулверхэмптона.

Но на помощь пришел угловой на последней минуте. И как в матче с Арсеналом (1:1), результативный удар оказался на счету Джона Стоунса, который головой замкнул подачу Фила Фодена.

Арбитр пересмотрел момент на мониторе в поиске офсайда или нарушения, но ничего не найдя, Крис Кавана засчитал взятие ворот.

Манчестер Сити набрал три очка и, как минимум, временно возглавил таблицу АПЛ с 20-ю баллами. Следом идет Ливерпуль, у которого на два очка меньше и который готовится сыграть с Челси. Вулверхэмптон же идет на дне таблицы, заработав всего одно очко за восемь туров.

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Статистика матча Вулверхэмптон - Манчестер Сити восьмого тура АПЛ

Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2

Голы: Ларсен, 7 - Гвардиол, 33, Стоунс, 90+5.

Ожидаемые голы (xG): 0.95 - 1.71

Владение мячом: 22% - 78%

Удары: 3 - 22

Удары в створ: 2 - 7

Фолы: 8 - 5

Вулверхэмптон: Са - Буэно, Доусон, Тоти - Семеду, Гомеш (Бельгард, 90), Андре (Дойл, 46), Лемина, Аит-Нури - Кунья (Форбс, 67), Ларсен (Гедеш, 79).

Манчестер Сити: Эдерсон - Льюис, Стоунс, Диаш, Гвардиол - Ковачич (Нуньес, 86), Силва, Гюндоган - Савиньо (Грилиш, 73), Холанд, Доку (Фоден, 66).

Предупреждения: Тоти, Семеду, Гомеш, Сарабия - Савиньо.

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