iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2: обзор матча и результат игры 20.10.2024

В этот раз гол защитника принес "горожанам" выездную победу над Вулверхэмптоном.
Сегодня, 18:10
Джон Стоунс и Джек Грилиш / Getty Images
Джон Стоунс и Джек Грилиш / Getty Images

В воскресенье, 20 октября, на Молинью прошел матч восьмого тура Английской Премьер-лиги, в котором Вулверхэмптон принимал Манчестер Сити.

Действующий чемпион Англии намеревался воспользоваться поражением Арсенала и оторваться от своего конкурента, но хозяева поля были против.

Уже на седьмой минуте "волки" открыли счет встречи, когда Йорген Странд Ларсен переиграл Эдерсона.

После такого "горожане" вполне ожидаемо полностью забрали мяч себе и принялись штурмовать ворота Жозе Са. И лишь удар из-за пределов штрафной площади принес команде Пепа Гвардиолы успех.

Это Йошко Гвардиол снова решился на удар с дальней дистанции. Са хоть и коснулся мяча, но этого все равно не хватило, чтобы спасти свою команду - мяч влетел в дальнюю "девятку".

Источник: Getty Images

Второй тайм мало чем отличался от первого, за исключением того, что гости еще больше вжали соперника в его штрафную. И очень долго Сити не мог пробить оборону Вулверхэмптона.

Но на помощь пришел угловой на последней минуте. И как в матче с Арсеналом (1:1), результативный удар оказался на счету Джона Стоунса, который головой замкнул подачу Фила Фодена.

Арбитр пересмотрел момент на мониторе в поиске офсайда или нарушения, но ничего не найдя, Крис Кавана засчитал взятие ворот.

Манчестер Сити набрал три очка и, как минимум, временно возглавил таблицу АПЛ с 20-ю баллами. Следом идет Ливерпуль, у которого на два очка меньше и который готовится сыграть с Челси. Вулверхэмптон же идет на дне таблицы, заработав всего одно очко за восемь туров.

Читай также: Верес забил дважды, но сыграл вничью с Черноморцем

Статистика матча Вулверхэмптон - Манчестер Сити восьмого тура АПЛ

Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2
Голы: Ларсен, 7 - Гвардиол, 33, Стоунс, 90+5.

Ожидаемые голы (xG): 0.95 - 1.71
Владение мячом: 22% - 78%
Удары: 3 - 22
Удары в створ: 2 - 7
Фолы: 8 - 5

Вулверхэмптон: Са - Буэно, Доусон, Тоти - Семеду, Гомеш (Бельгард, 90), Андре (Дойл, 46), Лемина, Аит-Нури - Кунья (Форбс, 67), Ларсен (Гедеш, 79).

Манчестер Сити: Эдерсон - Льюис, Стоунс, Диаш, Гвардиол - Ковачич (Нуньес, 86), Силва, Гюндоган - Савиньо (Грилиш, 73), Холанд, Доку (Фоден, 66).

Предупреждения: Тоти, Семеду, Гомеш, Сарабия - Савиньо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вулверхэмптон Манчестер Сити АПЛ

Статьи по теме

Манчестер Сити установил клубный рекорд с помощью победного гола на последних секундах Манчестер Сити установил клубный рекорд с помощью победного гола на последних секундах
Удаление Салиба помогло Борнмуту с Забарным обыграть Арсенал Удаление Салиба помогло Борнмуту с Забарным обыграть Арсенал
Гарначо и Хойлунд принесли Манчестер Юнайтед три очка в игре с Брентфордом Гарначо и Хойлунд принесли Манчестер Юнайтед три очка в игре с Брентфордом
Защитник Манчестер Сити возобновил тренировки после травмы Защитник Манчестер Сити возобновил тренировки после травмы
Помочь журналистам

Видео

Мощный камбэк в ММА: Нганну быстро расправился с Феррейрой - видео лучших моментов боя
Мощный камбэк в ММА: Нганну быстро расправился с Феррейрой - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" набрали четыре очка за октябрские матчи в Лиге наций
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вылетела из ТОП-100, падения Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа19:33
Лидер Челси высказался о своих шансах выиграть Золотой Мяч
Формула 119:31
Расселл начнет Гран-при США с пит-лейна из-за аварии в квалификации
НБА19:01
Сын Шакила О'Нила подписал контракт с командой Леня
Европа18:59
Манчестер Сити установил клубный рекорд с помощью победного гола на последних секундах
Европа18:39
Лидер Байера попал в аварию после матча с франкфуртским Айнтрахтом
Формула 118:32
Леклер: Темп Феррари дарит надежду на победу на Гран-при США
Европа18:30
Ливерпуль нашел потенциальную замену своему лидеру, который может перейти в Реал
Европа18:10
Стоунс на последней минуте снова сделал результат для Манчестер Сити
Украина18:05
Суперлига: Ровно обыграло Кривбасс, Черкасские Мавпы удержали победу над Старым Луцком
Европа17:58
Хави может получить работу в одной из азиатских сборных
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK