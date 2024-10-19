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Борнмут - Арсенал 2:0: обзор матча и результат игры 19.10.2024

"Вишни" нанесли "канонирам" первое поражение в сезоне, чем с радостью готовы воспользоваться Ливерпуль и Манчестер Сити.
Вчера, 21:52
Микель Мерино и Илья Забарный / Getty Images
Микель Мерино и Илья Забарный / Getty Images

В субботу, 19 октября, на Виталити Стэдиум завершился поединок восьмого тура Английской Премьер-лиги, в котором сошлись Борнмут и Арсенал.

Илья Забарный, как обычно, вышел в стартовом составе "вишен", а Александр Зинченко впервые с 31 августа оказался в заявке на матч АПЛ. Но в отличие от соотечественника, игрок "канониров" на поле так и не вышел.

В этой игре команды Микеля Артеты хватало проблем. Все началось на 30-й минуте, когда после просмотра повтора главный арбитр показал прямую красную карточку Вильяму Салиба.

Во втором тайме Арсенал пытался временами убегать в атаку, но там у них практически ничего не получалось. Нельзя сказать, что Борнмут играл в разы лучше, но свои моменты подопечные Андони Ираолы преобразовали в голы.

На 70-й минуте Райан Кристи с передачи Джастина Клюйверта вывел хозяев поля вперед, после чего Клюйверт добавил гол к своему ассисту, реализовав пенальти.

Таким образом Арсенал потерпел первое поражение в сезоне, после которого он занимает третье место с 17-ю очками, подарив Ливерпулю и Манчестер Сити возможность уйти в отрыв. А Борнмут за счет победы поднялся на десятое место, имея теперь 11 баллов.

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Статистика матча Борнмут - Арсенал восьмого тура АПЛ

Борнмут - Арсенал 2:0
Голы: Кристи, 70, Клюйверт, 79 (пен.).

Ожидаемые голы (xG): 1.66 - 0.58
Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 13 - 6
Удары в створ: 4 - 1
Фолы: 12 - 11

Борнмут: Аррисабалага - Араухо (Смит, 46), Забарный, Сенеси, Керкез - Скотт (Клюйверт, 63), Кук, Уаттара (Синистерра, 63), Тавернье (Кристи, 63), Семенио - Эванилсон (Унал, 82).

Арсенал: Райя - Уайт, Салиба, Габриэл, Калафиори - Райс, Парти, Мерино (Нванери, 81) - Стерлинг (Кивьор, 37 (Жезус, 81)), Хаверц, Троссар (Мартинелли, 64).

Предупреждения: Семенио - Уайт.

Удаление: Салиба, 30 (Арсенал, прямая красная карточка).

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