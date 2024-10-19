Бавария - Штутгарт 4:0: обзор матча и результат игры 19.10.2024

Мюнхенцы уничтожили соперника по ходу второго тайма, перед этим потеряв из-за травмы важного игрока.

В рамках седьмого тура немецкой Бундеслиги на Альянц Арене сыграли Бавария и Штутгарт.

После трех матчей подряд без побед команда Венсана Компани снова вернулась на победный путь. К сожалению для фанатов, это привело к тому, что борьбы как таковой в этой игре не было.

Хотя в первом тайме гостям удавалось неплохо сдерживать соперника, который на старте потерял Александера Павловича из-за травмы.

Но после перерыва Харри Кейну удалось оформить дубль за четыре минуты: сначала он нанес результативный дальний удар, а затем с линии вратарской пробил Александера Нюбеля.

После этого Бавария начала разбирать швабов по кусочкам. За десять минут до конца основного времени англичанин забил свой третий мяч, после чего точку в матче поставил Кингсли Коман.

За счет победы Бавария вернулась на вершину таблицы, которую она делит с РБ Лейпцигом - у обеих команд по 17 очков. Штутгарт в свою очередь опустился на девятую строчку, заработав всего девять баллов за семь сыгранных туров.

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Статистика матча Бавария - Штутгарт седьмого тура Бундеслиги

Бавария - Штутгарт 4:0

Голы: Кейн, 57, 60, 80, Коман, 89.

Ожидаемые голы (xG): 3.27 - 0.40

Владение мячом: 66% - 34%

Удары: 22 - 4

Удары в створ: 10 - 1

Фолы: 6 - 10

Бавария: Нойер - Геррейро (Лаймер, 68), Упамекано (Горецка, 82), Ким, Дэвис - Киммих, Павлович (Пальинья, 8), Олисе (Сане, 68), Мюллер, Гнабри (Коман, 68) - Кейн.

Штутгарт: Нюбель - Вагноман (Чейс, 86), Руо, Шабо, Хендрикс (Миттельштадт, 67) - Каразор, Стиллер, Ридер, Ундав (Туре, 74), Левелинг (Вольтемаде, 74) - Демирович (Мийо, 67).

Предупреждения: Ундав, Левелинг.

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