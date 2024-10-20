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Черноморец - Верес 1:1: обзор матча и результат игры 20.10.2024

Команде Олега Шандрука пришлось исправлять ситуацию, сделав сопернику шикарный подарок в первом тайме.
Сегодня, 17:28
Черноморец - Верес / ФК Верес
Черноморец - Верес / ФК Верес

В воскресенье, 20 октября, в Одессе состоялся матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги между Черноморцем и Вересом.

Обе команды идут в середине таблицы с надеждами подняться повыше. Но результат их очной встречи не смог исполнить их желание.

В середине первого тайма Евгений Морозко внес свое имя в протокол игры, но явно не тем способом, которым ему хотелось бы это сделать - защитник записал на свой счет автогол курьезным образом, не сумев выбить мяч в метре от ворот.

Но эту оплошность по ходу второй половины игры исправил Семен Вовченко, нанеся точный удар в дальний угол с линии вратарской площади.

Судья зафиксировал ничью 1:1, после которой Черноморец занимает девятое место с 11-ю очками в активе. А Верес тем временем идет следом, имея на один балл меньше.

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Статистика матча Черноморец - Верес десятого тура УПЛ

Черноморец - Верес 1:1
Голы: Морозко, 22 (аг) - Вовченко, 65.

Владение мячом: 43% - 57%
Удары: 7 - 6
Удары в створ: 3 - 2
Фолы: 10 - 10

Черноморец: Рудько - Бутко, Удод, Скиба, Кисиль (Попов, 46)- Ермаков, Джарджу (Лацабидзе, 64), Гомес, Габелок (Васильев, 89), Петряк (Янаков, 78) - Хобленко (Пшеничнюк, 78).

Верес: Когут - Морозко (Куция, 46), Гончаренко, Вовченко, Шевченко - Луан, Сикейра, Клец (Кучеров, 89), Дахновский (Шарай, 74) - Годя (Степанюк, 63), Мрвальевич (Гайдучик, 63).

Предупреждения: Кисиль - Шевченко.

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