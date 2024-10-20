ЛНЗ - Ингулец 2:0: обзор матча и результат игры 20.10.2024

В воскресенье, 20 октября, ЛНЗ принимал на своем поле Ингулец в рамках десятого тура украинской Премьер-лиги.

Черкасская команда вышла победителем из противостояния с аутсайдером чемпионата, обыграв соперника со счетом 2:0.

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ЛНЗ мог повести в матче уже на 15-й минуте, заработав пенальти, но Шота Ноникашвили не переиграл ударом с "точки" голкипера Ингульца Алексея Паламарчука. Тем не менее на 35-й минуте хозяева поля все же открыли счет, когда Илья Путря успешно сыграл на добивании.

Вскоре ЛНЗ забил и второй, но взятие ворот после удара Мухаррема Яшари отменили из-за офсайда. Перед перерывом свой пенальти заработал уже Ингулец, но теперь уже вратарь хозяев Евгений Кучеренко спас свою команду после удара Максима Мельничука.

Во втором тайме ЛНЗ увеличил свое преимущество усилиями того же Путри, который оформил дубль и забил тем самым свои первые голы за черкасскую команду.

ФК ЛНЗ

ЛНЗ, набрав 15 очков, на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ. Ингулец с пятью баллами расположился на последней строчке.

Статистика матча ЛНЗ - Ингулец десятого тура чемпионата Украины

ЛНЗ - Ингулец 2:0

Голы: Путря, 35, 60

На 15-й минуте Ноникашвили не реализовали пенальти (вратарь)

На 45-й минуте Мельничук не реализовали пенальти (вратарь)

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 5 - 7

Удары в створ: 3 - 3

Угловые: 8 - 5

Фолы: 9 - 11

ЛНЗ: Кучеренко - Путря, Салиху, Дайко, Муравский, Топалов (Пасич, 81) - Ноникашвили, Яшари (Авагимян, 81), Тилль (Олейник, 90+1) - Халайла (Бойко, 76), Момо.

Ингулец: Паламарчук - Дубилей, Виливальд, Малыш, Мельничук - Лосенко (Кисленко, 69), Волохатый, Пятов (Козиренко, 79) - Резепов (Пушкарев, 69), Ситало (Сад, 69), Белоцерковец (Могильный, 88).

Предупреждения: Дайко, Муравский, Момо - Волохатый, Резепов, Сад.

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