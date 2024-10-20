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Ливерпуль нашел потенциальную замену своему лидеру, который может перейти в Реал

Мерсисайдцы остановили свой выбор на Жюле Кунде.
Сегодня, 18:30
Жюль Кунде / Getty Images
Жюль Кунде / Getty Images

Английский Ливерпуль определился с заменой для Трента Александра-Арнольда, который летом может перебраться в Реал.

Как сообщает издание El Nacional, мерсисайдцы хотят подписать футболиста Барселоны и сборной Франции Жюля Кунде.

Сумма трансфера может составить 50 млн евро. Что касается личного предложения для защитника, то его детали остаются неизвестными.

В текущем сезоне 25-летний Жюль провел 11 матчей, отдав 1 ассист и забив 1 гол.

Напомним, ранее сообщалось, что Александр-Арнольд уже дал устное согласие на переход в Реал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ливерпуль Жюль Кунде Трент Александр-Арнольд

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