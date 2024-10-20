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Манчестер Сити установил клубный рекорд с помощью победного гола на последних секундах

"Горожане" не проигрывают более 30 матчей подряд в АПЛ.
Сегодня, 18:59
Манчестер Сити / Getty Images
Манчестер Сити / Getty Images

В рамках 8-го тура АПЛ Манчестер Сити на последних секундах вырвал победу над Вулверхэмптоном.

Благодаря одержанной победе "горожане" смогли продлить свою беспроигрышную серию в АПЛ и установить новый клубный рекорд.

Подопечные Пепа Гвардиолы не проигрывают 31 матч подряд во внутреннем чемпионате. Последний раз это случалось в поединке против Астон Виллы 6 декабря прошлого года.

Прошлый рекорд из 30 матчей без поражений в АПЛ длился с апреля 2017 по январь 2018. Прервал его Ливерпуль, победив 4:3.

В следующем туре текущего сезона Манчестер Сити встретится с Саутгемптоном.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

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