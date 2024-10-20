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Левандовски вошел в тройку лучших бомбардиров всех времен в топ-5 лиг

Лучше Роберта только Лео Месси и Криштиану Роналду.
Вчера, 23:13
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

В рамках 10-го тура Ла Лиги Барселона встречается с Севильей.

Дублем в этом матче отметился Роберт Левандовски, который теперь имеет 366 забитых голов в топ-5 лигах.

Поляк благодаря двум забитым мячам вошел в тройку лучших бомбардиров за всю историю именно топ-5 чемпионатов, обогнав Герда Мюлера, у которого было 355 мячей за карьеру в Бундеслиге.

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Возглавляет список Лионель Месси с 496 голами, на втором месте Криштиану Роналду, забивший за время выступлений в АПЛ, Ла Лиге и Серии А 495 мячей.

На момент написания новости в матче идет второй тайм. Счет - 3:0, кроме Левандовски забивал Педри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Роберт Левандовски

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