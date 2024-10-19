Барселона может снова потерять де Йонга из-за повреждения

Участие полузащитника Барселоны Френки де Йонга в предстоящем матче с Севильей находится под вопросом, сообщает Goal.

Нидерландец лишь недавно вернулся после травмы, сыграв в нынешнем сезоне всего два поединка.

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Однако, по информации источника, 27-летний хавбек испытывает мышечный дискомфорт, который может помешать ему сыграть в следующей встрече.

Главный тренер каталонцев Ханси Флик собирался выпустить игрока в стартовом составе. Но теперь он вынужден ждать день матча, чтобы узнать, сможет ли сыграть его подопечный.

"Мы должны увидеть, что будет с ним завтра. Вчера он чувствовал определенный дискомфорт, сегодня начал тренироваться с группой, но потом занимался индивидуально. Я хотел его выпустить в старте, но посмотрим", - сказал Флик.

Матч Барселоны и Севильи состоится в воскресенье, 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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