iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона может снова потерять де Йонга из-за повреждения

У нидерландского полузащитника очередные мышечные проблемы.
Сегодня, 20:39
Френки де Йонг / Getty Images
Френки де Йонг / Getty Images

Участие полузащитника Барселоны Френки де Йонга в предстоящем матче с Севильей находится под вопросом, сообщает Goal.

Нидерландец лишь недавно вернулся после травмы, сыграв в нынешнем сезоне всего два поединка.

Читай также: Президент Барселоны мечтает о переходе Холанда

Однако, по информации источника, 27-летний хавбек испытывает мышечный дискомфорт, который может помешать ему сыграть в следующей встрече.

Главный тренер каталонцев Ханси Флик собирался выпустить игрока в стартовом составе. Но теперь он вынужден ждать день матча, чтобы узнать, сможет ли сыграть его подопечный.

"Мы должны увидеть, что будет с ним завтра. Вчера он чувствовал определенный дискомфорт, сегодня начал тренироваться с группой, но потом занимался индивидуально. Я хотел его выпустить в старте, но посмотрим", - сказал Флик.

Матч Барселоны и Севильи состоится в воскресенье, 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона фрэнки де йонг

Статьи по теме

Президент Барселоны мечтает о переходе Холанда Президент Барселоны мечтает о переходе Холанда
Барселона интересуется рядом игроков, которые станут свободными агентами летом Барселона интересуется рядом игроков, которые станут свободными агентами летом
Левандовски избежал серьезного повреждения в матче за сборную Польши Левандовски избежал серьезного повреждения в матче за сборную Польши
Экс-игрок Барселоны - о сравнении Ямаля и Месси: Ламину надо идти своим путем Экс-игрок Барселоны - о сравнении Ямаля и Месси: Ламину надо идти своим путем
Помочь журналистам

Видео

Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября
Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" набрали четыре очка за октябрские матчи в Лиге наций
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вылетела из ТОП-100, падения Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Формула 122:52
Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Формула 122:49
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Формула 122:40
Хонда требует от Ред Булл, чтобы команда провела тесты при участии Цуноды
Бокс22:35
"Устрою шоу": Эннис озвучил свою цель на реванш с Чухаджяном
Формула 121:57
Гран-при США: Ферстаппен выиграл спринт, Сайнс и Норрис - в тройке
Европа21:55
Жирона без Цыганкова уступила дома Реал Сосьедаду
Европа21:52
Удаление Салиба помогло Борнмуту с Забарным обыграть Арсенал
Европа21:29
Бавария с хет-триком Кейна разгромила Штутгарт
Европа21:10
Милан в меньшинстве сохранил победный результат против Удинезе
Украина21:08
Суперлига: Черкасские Мавпы одолели Ровно, Кривбасс удержал победу над Старым Луцком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK