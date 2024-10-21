Барселона с дублем Левандовски и Торре разгромила Севилью
В рамках 10-го тура Ла Лиги Барселона встретилась с Севильей.
Каталонцы еще в первом тайме дали понять своему сопернику, что сегодня им нечего ловить. Роберт Левандовски отметился дублем, который помог ему установить очередное карьерное достижение, а между его мячами забил Педри.
Во втором тайме этот счет держался достаточно долго, но в конце встречи зрители увидели еще забитые голы.
Пабло Торре появился на замену и отличился на 82-ой минуте, через несколько минут ему ответил вингер Севильи Станис Музамбо Идумбо, но уже на следующей минуте Барселона заработала штрафной, который реализовал уже упомянутый Торре, закрутив мяч в сетку ворот Орьяна Нюлана
Барселона - Севилья 5:1
Голы Левандовски, 24, 39, Педри, 28, Торре 82, 89 - Идумбо, 88
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