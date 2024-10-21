Аккаунт европейского топ-клуба взломали и объявили о трансфере таланта Реала
Туринский Ювентус попал в забавную ситуацию связанную с их соцсетями.
К англоязычному аккаунту "зебр" в Twitter получили доступ хакеры, которые решили использовать это для объявления о трансфере талантливого полузащитника мадридского Реала.
На странице "бьянконери" появился пост, свидетельствующий о переходе в клуб Арды Гюлера. На других аккаунтах итальянского топ-клуба этого поста не появилось, к тому же, трансферное окно пока закрыто.
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"Добро пожаловать в Ювентус, Арда Гюлер. Восходящая звезда мирового футбола теперь часть нашей семьи. Готовы делать историю в этом новом путешествии вместе?", - сказано в сообщении.
Напомним, Гюлер перебрался в Реал летом этого года из Фенербахче за 20 млн евро.
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