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Аккаунт европейского топ-клуба взломали и объявили о трансфере таланта Реала

А может это просто спойлер на будущее.
Сегодня, 16:39

Туринский Ювентус попал в забавную ситуацию связанную с их соцсетями.

К англоязычному аккаунту "зебр" в Twitter получили доступ хакеры, которые решили использовать это для объявления о трансфере талантливого полузащитника мадридского Реала.

На странице "бьянконери" появился пост, свидетельствующий о переходе в клуб Арды Гюлера. На других аккаунтах итальянского топ-клуба этого поста не появилось, к тому же, трансферное окно пока закрыто.

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"Добро пожаловать в Ювентус, Арда Гюлер. Восходящая звезда мирового футбола теперь часть нашей семьи. Готовы делать историю в этом новом путешествии вместе?", - сказано в сообщении.

Напомним, Гюлер перебрался в Реал летом этого года из Фенербахче за 20 млн евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал ювентус

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