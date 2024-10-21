Модрич высказался о том, что стал самым возрастным игроком в истории Реала

Хорват не любит, когда ему напоминают о его возрасте.

Легенда мадридского Реала Лука Модрич высказался о побитии им рекорда Ференца Пушкаша как самого возрастного игрока в истории Реала.

По словам хорвата, для него это честь, но он не любит когда вспоминают о том, сколько ему лет.

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«Я не очень люблю, когда мне напоминают о моем возрасте, но это впечатляет. Очень горжусь тем, что являюсь самым возрастным футболистом этого клуба.

Я также очень рад крайне важной победе над Сельтой. Но нам необходимо продолжать в том же духе, потому что дальше нас ждут не менее важные матчи», - заявил полузащитник.

Отметим, что Лука на 4 дня опередил легендарного венгра. Пушкашу на момент его последнего матча за «сливочных» было 39 лет и 36 дней, а Модричу 39 лет и 40 дней на момент поединка против Сельты.

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