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Легендарный итальянский защитник начал тренерскую карьеру

Леонардо Бонуччи присоединился к тренерскому штабу сборной.
Сегодня, 15:03
Леонардо Бонуччи / Getty Images
Леонардо Бонуччи / Getty Images

Легендарный итальянский экс-защитник Леонардо Бонуччи начал тренерскую карьеру, пишет Sky Sport.

Напомним, что 37-летний игрок завершил карьеру в прошлом году, последним клубом в его карьере был Фенербахче.

Недавно Бонуччи завершил тренерские курсы и получил диплом, а теперь вошел в тренерский штаб молодежной сборной Италии.

"Леонардо возвращается домой. Он делает это в другой роли, но с тем же энтузиазмом и любовью к футболке сборной, что и всегда.

Как мы уже сделали с Даниэле Де Росси, мы рады возможности предоставить чемпионам возможность повзрослеть, начав тренерскую карьеру", - сказал президент FIGC Габриэле Гравина.

Напомним, что Леонардо Бонуччи является чемпионом Европы в составе сборной Италии.

Ранее также сообщалось, что бывший форвард сборной Уругвая дебютирует в профессиональном теннисе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Леонардо Бонуччи

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