Моуринью - о МЮ: Если их дела идут не очень хорошо, это не делает меня счастливым

Главный тренер Фенербахче Жозе Моуринью высказался о своем бывшем клубе и будущем сопернике Манчестер Юнайтед.

Португалец признался, что даже после ухода всегда желал всего наилучшего клубу и его болельщикам, а потому текущая ситуация не приносит ему радости.

"Если их дела идут не очень хорошо, это не делает меня счастливым. Что точно произошло, так это то, что они сохранили веру в тренера, они поддерживают тренера, тренер остается сезон за сезоном, а это означает стабильность.

Это так отличается от моей ситуации, потому что мы выиграли Лигу Европы и заняли 2-е место в Премьер-лиге. Я думаю, у нас все еще есть шанс выиграть Премьер-лигу, потому что Манчестер Сити может быть наказан. В таком случае я жду от них выплату бонуса и мою золотую медаль", - рассказал Жозе на пресс-конференции.

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Кроме того Моуринью высказался и о ситуации с сэром Алексом, с которым клуб ранее разорвал контракт.

"Мои отношения с сэром Алексом были невероятными. Но у сэра Алекса есть самое главное - любовь и уважение каждого болельщика Манчестер Юнайтед во всем мире. Это важнее, чем роль посла или несколько дополнительных фунтов", - считает специалист.

Ранее также бывший итальянский форвард раскритиковал лидера Милана.

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