Ди Канио: Леау, как роскошные часы, если смотреть издалека

Футбольная легенда Пауло Ди Канио заявил, что его совсем не впечатляет Рафаэль Леау.

Итальянский экс-форвард считает игрока переоценной посредственностью, который лишь иногда способен делать разницу.

Об этом Ди Канио рассказал в эфире Sky Sports после матча "россонери" с Брюгге.

"Три удачных обводки не означают, что он сыграл хорошо. Я считаю, что он мало двигался. Нельзя привыкать к посредственности. Возможно, он и обыгрывал игроков Брюгге, но Окафор и Чуквуэзе были лучше в плане передач.

Я понял, в чем дело. Он как роскошные часы, если смотреть издалека. Это Винисиус Жуниор? Это Тьерри Анри? Нет, подождите, это Роббен? О, нет, это хорошая копия. Если присмотреться, то понимаешь, что это достойная копия. Издалека она кажется красивыми часами.

Он великолепен, когда у него много свободного пространства, но он не слишком умен, когда ему приходится взаимодействовать с партнерами по команде", - сказал слова Ди Канио.

Ранее также директор Реала расхвалил Винисиуса.

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