Бутрагеньо: Игра Винисиуса напомнила мне Пеле

Легенда и директор Реала Эмилио Бутрагеньо признался, что был очень впечатлен выступлением Винисиуса.

Напомним, что накануне хет-трик бразильца позволил Реала совершить безумный камбек против Боруссии.

Испанец заявил, что вчерашняя игра Винисиуса напомнила ему другого легендарного бразильца.

"Вини напомнил мне Пеле. То, как Винисиус двигается с мячом, его игра и способность забивать важные голы во многом напоминают мне Пеле в юности.

Он забил грандиозный гол. Для тех из нас, кто любит футбол, его игра на Бернабеу вызвала много эмоций, в том числе восхищение", - приводит слова Бутрагеньо El Futbolero España.

Ранее также сообщалось, что Родриго получил повреждение.

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