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Защитник сборной Украины может сменить Турцию на Молдову

Начало карьеры в Трабзонспоре пока что не задалось.
24 октября, 09:20
Арсений Батагов / Getty Images
Арсений Батагов / Getty Images

Центрбек Трабзонспорта и сборной Украины Арсений Батагов может сменить клуб во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает FootballHub со ссылкой на турецкое издание Karadeniz Gazetesi, 22-летний футболист заинтересовал главного тренера Зимбру Хикмета Карамана.

Молдавский клуб может арендовать в январе 2025 года защитника, который не имеет игровой практики в Турции и хочет изменить эту ситуацию.

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Минувшим летом Батагов сменил Зарю на Трабзонспор, который заплатил за его трансфер 1,8 миллиона евро. Однако с момента своего перехода украинец ни разу не появился на поле, получив при этом травму в конце сентября.

Напомним, что другой игрок сборной Украины Анатолий Трубин вместе со своей Бенфикой потерпел поражение от Фейеноорда в матче третьего тура основной части Лиги чемпионов.

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