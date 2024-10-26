Клубы из Саудовской Аравии интересуются защитником Ювентуса

Саудовские клубы нацелились на очередную звездную цель.

Как сообщает Фабрицио Романо, ряд коллективов чемпионата Саудовской Аравии хочет подписать Данило из Ювентуса. Кто именно хочет подписать правого защитника, который также может сыграть в центре неизвестно.

Футболист может покинуть клуб летом 2025 года. При этом, своей следующей команде Данило, скорее всего, достанется бесплатно, ведь его контракт с «зебрами» истекает именно в конце июня следующего года.

В текущем сезоне 32-летний бразилец провел 6 матчей, не отметившись результативными действиями.

Напомним, ранее сообщалось, что известный стриминговый сервис выпустит документальный сериал о чемпионате Саудовской Аравии.

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