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Наполи не без проблем одолел аутсайдера Серии А благодаря голу своего капитана

"Партенопейцы" одержали тяжелую победу над Лечче.
Сегодня, 17:59
Наполи / Getty Images
Наполи / Getty Images

В рамках 9 тура Серии А Наполи на своем поле встретился с Лечче.

"Партенопейцы" были серьезным фаворитом этого поединка учитывая статус хозяев и турнирную таблицу, но поединок получился непростым.

Коллектив Антонио Конте с первого тайма захватил инициативу, но никак не мог найти «ключ» к воротам Владимиро Фальконе. Это удалось на 37-ой минуте, когда голом отметился Джованни ди Лоренцо, но его гол отменили из-за офсайда.

Второй тайм был более спокойным. Наполи создал лишь две возможности с углового и как раз одна из них принесла желаемый результат. После подачи Скотт Мактоминей пробил по воротам, Владимиро Фальконе отразил удар перед собой и это вызвало неразбериху в штрафной площадке, которой лучше всего воспользовался вышеупомянутый ди Лоренцо. На этот раз его забитый мяч оказался «чистым».

Что касается Лечче, то у них были свои хорошие моменты во второй 45-минутке. Сначала Никола Крстович достаточно опасно пробил с дальней дистанции, но мяч прошел мимо ворот, а затем уже в компенсированное время Анте Ребич заработал штрафной, с которого Никола Сансоне пытался закрутить мяч в дальний угол ворот, однако, Алекс Мерет был против этого и выбил мяч из-за пределов штрафной площадки. 

Наполи - Лечче 1:0

Гол: ди Лоренцо, 7

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Серия А Лечче

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