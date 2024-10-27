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Ямаль установил забавное достижение на стадионе Реала

Игрок Барселоны стал самым молодым игроком. который забивал в чемпионате Испании на Сантьяго Бернабеу.
Сегодня, 01:00
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

У рамках 11-го туру Ла Ліги ]Барселона знищила Реал.

Доля особливо познущалася з фанів мадридців, адже в цьому матчі забив Ламін Ямаль, який не лише став наймолодшим автором гола в Ель-Класико, а й встановив досягнення, яке стосується домашнього стадіону «вершкових».

Ямаль став наймолодшим автором голу на Сантьяго Бернабеу в рамках чемпіонату Іспанії. У віці 17 років 3 місяців і 13 днів вінгер побив рекорд Рауля, який забивав Атлетіко Мадрид у віці 17 років 4 місяців і 9 днів у листопаді 1994 року.

Також цікаво те, що вундеркінд Барселони в поточному сезоні забив більше голів на домашній арені Реала, аніж Джуд Беллінгем, у якого 0 забитих м'ячів на Сантьяго Бернабеу в нинішній кампанії.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона реал Ламин Ямаль

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