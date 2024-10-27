Тен Хаг: Сейчас удача не сопутствует нам
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг прокомментировал последние результаты команды.
Напомним, накануне манкунианцы неожиданно проиграли Вест Хэму из-за спорного пенальти в компенсированное время.
Тен Хаг заявил, что команда нужно прибавлять в реализации моментов, сейчас им слишком сильно не везет.
"Мы создали много моментов, играли в очень хороший футбол, особенно в первом тайме. Играли так, как я хочу, чтобы команда играла с мячом и без него.
Я насчитал шесть, семь стопроцентных моментов, когда мы должны были забивать. В этом надо прибавлять. Но в остальном мне особо не за что критиковать команду.
Сейчас удача явно не сопутствует нам. В прошлом сезоне было то же самое. Под конец нам удалось это изменить. Мы очень хотели добиться этого и сегодня. Нам нужно изменить ситуацию, и это произойдет, если мы будем играть так, как сейчас, так, как против Брентфорда, Фенербахче. Мы играли очень хорошо", - цитирует тренера Sky Sports.
Ранее также Челси без Мудрика одержал победу над Ньюкаслом.
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