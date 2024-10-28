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Лидер Ливерпуля, контракт которого истекает летом, прокомментировал свое будущее

Вирджил ван Дейк не пожелал много говорить относительно сложившейся ситуации.
Сегодня, 10:27
Вирджил ван Дейк / Getty Images
Вирджил ван Дейк / Getty Images

Лидер Ливерпуля Вирджил ван Дейк высказался о своем будущем после игры с Арсеналом

По словам нидерландца, сейчас он просто наслаждается футболом, который показывает.

"Посмотрим, что будет в конце сезона, я наслаждаюсь своим футболом.

Я чувствую себя очень хорошо, как физически, так и морально. Я в хорошей форме, и да, больше ничего не могу сказать, я просто хочу продолжать наслаждаться игрой", - резюмировал Ван Дейк

Отметим, контракт Вирджила, как и еще двух лидеров Ливерпуля Мохамеда Салаха и Трента Александра-Арнольда истекают летом следующего года.

Напомним, ранее сообщалось. что летний новичок Ливерпуля может уйти в аренду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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