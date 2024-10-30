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Футбол

Зинченко и Мудрик попали в стартовые составы своих команд

Украинцы сыграют в матчах Кубка английской лиги.
Вчера, 21:37
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Александр Зинченко и Михаил Мудрик попали в стартовые составы Арсенала и Челси соответственно.

В среду, 30 ноября, состоятся поединки 1/8 финала Кубка английской лиги, в которых Арсенал сыграет против Престона, а Челси - против Ньюкасла.

Отметим, что Зинченко выйдет на поле в футболке Арсенала впервые с августа этого года. Ранее у защитника была травма, а затем попадал в заявку, но не выходил на поле.

У Мудрика ситуация лучше, у вингера уже 10 появлений в текущем сезоне, один гол и пять ассистов.

Оба матча стартуют в 21:45 по киевскому времени.

Ранее также Шовковский прокомментировал ротацию в Динамо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зинченко Михаил Мудрик

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