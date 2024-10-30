"Сознательно сделали ротацию": Шовковский проанализировал победу над Ворсклой в Кубке Украины

Главный тренер Динамо Александр Шовковский прокомментировал победу над Ворсклой (2:1 д.в.) в матче 1/8 финала Кубка Украины.

"Поздравляю болельщиков команды с победой и выходом в следующий раунд Кубка Украины. Мы прекрасно понимали, что будет непросто, учитывая обстоятельства, о которых я много говорил после матча с Шахтером, поэтому сейчас не хочу повторяться".

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"Вы видели, что сегодня у нас был полностью изменен состав - мы сделали ротацию и с учетом прошлого матча с Шахтером, и следующего. Мы это делали сознательно и дали возможность сыграть многим футболистам. Получилось так, что пришлось играть 120 минут, ребята получили дополнительную нагрузку. Но главное, что мы решили задачу и вышли в следующий раунд.

Первый мяч Герреро? Думаю, для нападающего всегда важно забивать и ощущать такие моменты. Он плодотворно поработал, цеплялся за мячи - это именно то, что мы от него ожидаем. В общем с одиннадцатиметровой отметки мог пробить любой наш игрок", - приводит слова Шовковского официальный сайт Динамо.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Кубка Украины.

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