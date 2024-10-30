iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Сознательно сделали ротацию": Шовковский проанализировал победу над Ворсклой в Кубке Украины

Тренер Динамо подвел итоги противостоянию с полтавчанами.
Вчера, 19:36
Александр Шовковский / ФК Динамо Киев
Александр Шовковский / ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Александр Шовковский прокомментировал победу над Ворсклой (2:1 д.в.) в матче 1/8 финала Кубка Украины.

"Поздравляю болельщиков команды с победой и выходом в следующий раунд Кубка Украины. Мы прекрасно понимали, что будет непросто, учитывая обстоятельства, о которых я много говорил после матча с Шахтером, поэтому сейчас не хочу повторяться".

Читай также: Динамо в дополнительное время обыграло Ворсклу в Кубке Украины

"Вы видели, что сегодня у нас был полностью изменен состав - мы сделали ротацию и с учетом прошлого матча с Шахтером, и следующего. Мы это делали сознательно и дали возможность сыграть многим футболистам. Получилось так, что пришлось играть 120 минут, ребята получили дополнительную нагрузку. Но главное, что мы решили задачу и вышли в следующий раунд.

Первый мяч Герреро? Думаю, для нападающего всегда важно забивать и ощущать такие моменты. Он плодотворно поработал, цеплялся за мячи - это именно то, что мы от него ожидаем. В общем с одиннадцатиметровой отметки мог пробить любой наш игрок", - приводит слова Шовковского официальный сайт Динамо.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Кубка Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кубок Украины ворскла Динамо Киев Александр Шовковский

Статьи по теме

Кубок Украины: определились все участники четвертьфинала Кубок Украины: определились все участники четвертьфинала
Шахтер выбил Зарю из Кубка Украины, одержав минимальную победу Шахтер выбил Зарю из Кубка Украины, одержав минимальную победу
Динамо в дополнительное время обыграло Ворсклу в Кубке Украины Динамо в дополнительное время обыграло Ворсклу в Кубке Украины
Тухель мог оказаться в одной команде с Довбиком Тухель мог оказаться в одной команде с Довбиком
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Цуренко, Стародубцевой, Калининой, прогресс Олейниковой и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, украинцы вне топ-300, провал Усру
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа00:51
Тухель мог оказаться в одной команде с Довбиком
Европа00:33
Легендарный рэпер хотел бы инвестировать в шотландский клуб
Европа00:25
Ювентус потерял очки в матче с Пармой
Европа00:14
Тоттенхэм неожиданно выбил Манчестер Сити из Кубка английской лиги
Вчера, 23:45
Европа23:45
Челси с Мудриком вылетел из Кубка лиги от Ньюкасла, Арсенал с Зинченко разгромно выиграл
Европа23:40
Ливерпуль с трудом прошел Брайтон, МЮ без тен Хага разгромил Лестер
Бокс22:55
"Ты двигаешься дальше": Фьюри рассказал, как прошел его следующий день после поражения от Усика
Киберспорт22:52
Паляница выиграла одну карту из 14-ти на DreamLeague Season 24
Европа22:35
Ла Лига перенесла следующий матч Реала
Украина22:10
Кубок Украины: определились все участники четвертьфинала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK