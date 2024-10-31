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Ювентус - Парма 2:2: обзор матча и результат игры 30.10.2024

"Бьянконери", дважды отыгрываясь по ходу встречи, завершили поединок результативной ничьей.
Сегодня, 00:25
Ювентус сыграл вничью с Пармой / Getty Images
Ювентус сыграл вничью с Пармой / Getty Images

В среду, 30 октября, Ювентус принимал на своем поле Парму в матче десятого тура итальянской Серии А.

Подопечные Тьяго Мотты не смогли справиться с новичком высшего дивизиона, завершив встречу результативной ничьей 2:2.

Источник: Getty Images

При этом Ювентусу пришлось дважды отыгрываться по ходу противостояния. Парма вышла вперед благодаря быстрому голу Энрико Дельпрато, на что туринцы ответили результативным ударом Уэстона Маккенни по истечении получаса игры. Еще до перерыва "джаллоблу" забили второй, а "бьянконери" выровняли положение уже в начале второй половины матча усилиями Тимоти Веа.

Источник: Getty Images

Ювентус набрал 18 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. Парма с девятью баллами идет на 14-й строчке.

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Статистика матча Ювентус - Парма десятого тура чемпионата Италии

Ювентус - Парма 2:2

Голы: Маккенни, 31, Веа, 49 - Дельпрато, 3, Сом, 38

Ожидаемые голы (xG): 2.26 - 1.13
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 24 - 13
Удары в створ: 6 - 5
Угловые: 10 - 6
Фолы: 7 - 5

Ювентус: Ди Грегорио - Камбьязо, Гатти, да Силва, Кабаль (Савона, 59) - Локателли, Тюрам (Фаджоли, 84) - Консейсау, Маккенни (Копмейнерс, 71), Веа (Йилдыз, 59) - Влахович

Парма: Судзуки - Дельпрато, Эйно, Болог, Кулибали - Кейта (Эрнани, 46), Бернабе - Ман (Канчельери, 84), Сом, Михейле (Шарпентье, 69) - Бонни (Алмквист, 69)

Предупреждения: Консейсау, Влахович.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус чемпионат Италии Парма Серия А

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