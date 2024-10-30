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Эмполи - Интер 0:3: обзор матча и результат игры 30.10.2024

"Нерадзурри", получив численное преимущество, отправили в ворота соперника три безответных мяча.
Вчера, 21:40
Интер разгромил Эмполи / Getty Images
Интер разгромил Эмполи / Getty Images

В среду, 30 октября, Эмполи принимал на своем поле миланский Интер в рамках десятого тура итальянской Серии А.

Команда Симоне Индзаги, играя больше тайма в большинстве, сумела одолеть соперника, разгромив его со счетом 3:0.

Хозяева поля остались вдесятером на 31-й минуте встречи, после того как красную карточку получил Саба Гогличидзе за грубый фол, но до конца тайма сохранили нулевой ничейный результат. Тем не менее после перерыва "нерадзурри" полностью воспользовались численным преимуществом. В начале второй половины встречи Давиде Фраттези открыл счет в поединке, в середине тайма он же увеличил преимущество гостей, а точку в матче на 79-й минуте поставил Лаутаро Мартинес.

Источник: Getty Images

Интер, набрав 21 балл, занимает второе место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего Наполи на четыре очка. Эмполи с 11 пунктами идет на 11-й позиции.

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Статистика матча Эмполи - Интер десятого тура чемпионата Италии

Эмполи - Интер 0:3

Голы: Фраттези, 50, 67, Мартинес, 79

Ожидаемые голы (xG): 0.26 - 1.11
Владение мячом: 22% - 78%
Удары: 6 - 15
Удары в створ: 1 - 5
Угловые: 1 - 4
Фолы: 12 - 13

Эмполи: Васкес - Гогличидзе, Исмайли, Вити - Гьяси (Самбия, 77), Малех (Хендерсон, 57), Анжорин (Пеццелла, 57), Какаче - Фаццини, Сольбаккен (Де Шильо, 46) - Коломбо (Пеллегри, 67).

Интер: Зоммер - Биссек, де Врей (Паласиос, 81), Бастони (Думфрис, 67) - Дармиан, Фраттези, Барелла, Мхитарян (Зелински, 67), Димарко (Павар, 67) - Мартинес, Тюрам (Тареми, 74).

Предупреждения: Какаче - Бастони.

Удаление: Гогличидзе, 31.

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