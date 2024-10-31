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Барселона продлит контракт с одним из талантов клуба

Фермин Лопес считается будущим каталонцев.
Сегодня, 15:21
Фермин Лопес / Getty Images
Фермин Лопес / Getty Images

Каталонская Барселона продлит контракт с одним из игроков клуба.

Как сообщает Фабрицио Романо, испанец Фермин Лопес заслужил получить улучшенные условия. Вскоре об этом будет объявлено официально.

Фермин подпишет контракт до 2029 года, тогда как действующий истекает летом 2027 года. Финансовые детали будущего соглашения пока остаются неизвестными.

21-летний центральный полузащитник в текущем сезоне провел 6 матчей, отдав 2 результативные передачи.

Напомним, ранее сообщалось, что сын легенды Барселоны забил за клуб Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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