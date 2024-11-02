Экс-игрок Реала хочет покинуть аутсайдера Ла Лиги всего через несколько месяцев после перехода

Колумбиец Хамес Родригес не смог адаптироваться в Райо Вальекано и хочет покинуть клуб.

Как сообщает издание AS, полузащитник может уйти из команды уже в зимнее трансферное окно при том, что перешел он в коллектив из пригорода Мадрида лишь этой осенью. Причиной этому является конфликт с тренером Иньиго Мартинесом.

Отмечается, что футболист не хочет покидать Европу. В его услугах заинтересован итальянский Лацио.

Напомним, ранее сообщалось, что еще один экс-игрок Реала Марсело расторг контракт с бразильским клубом тоже из-за конфликта с тренером

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