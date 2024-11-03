Экс-игрок Ливерпуля призвал клуб подписать звезду Барселоны

Бывший вингер Ливерпуля Джермейн Пеннант поделился мыслями об игроке Барселоны Рафинью Диаса Белоли.

По словам Пенанта, бразилец проводит великолепный сезон, играя большую роль в важных матчах.

"У него есть голевое чутье, которое мы видели у него в Барселоне где он очень хорошо играет - забивает хет-трики в ворота мюнхенской Баварии и сыграл важную роль в недавней победе над Реалом в Эль-Класико со счетом 4:0", - заявил Джермейн.

Англичанин также считает, что опыт в АПЛ может помочь Рафинье заменить Мохамеда Салаха в стане «красных» и он думает, что мерсисайдцы должны попытаться подписать его.

"Если Мохамед Салах уйдет, я вижу, как Рафинья вернется в Премьер-лигу в футболке Ливерпуля, чтобы заменить его. Он быстр и соответствует тому же стилю игры на правом фланге, вклиниваясь в атаку. Он очень хитрый, и это то, что сейчас есть у Ливерпуля с Луисом Диасом и Салахом.

Его опыт в Лидсе хорошо подойдет Ливерпулю - ему комфортно в Премьер-лиге, и он сумел повлиять на игру и забивать голы, несмотря на то, что команда борется за победу в АПЛ. Можно представить, что такая команда, как Ливерпуль, поднимет его на уровень выше, учитывая то, насколько она атакующая и насколько комфортно она идет вперед», - резюмировал Пеннант.

Отметим, что в текущем сезоне у Рафиньи 6 голов и 6 ассистов в 11 матчах Ла Лиги.

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