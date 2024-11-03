iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-игрок Ливерпуля призвал клуб подписать звезду Барселоны

Джермейн Пеннант уверен, что Рафинья может заменить Мохамеда Салаха.
Сегодня, 14:51
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images

Бывший вингер Ливерпуля Джермейн Пеннант поделился мыслями об игроке Барселоны Рафинью Диаса Белоли.

По словам Пенанта, бразилец проводит великолепный сезон, играя большую роль в важных матчах.

"У него есть голевое чутье, которое мы видели у него в Барселоне где он очень хорошо играет - забивает хет-трики в ворота мюнхенской Баварии и сыграл важную роль в недавней победе над Реалом в Эль-Класико со счетом 4:0", - заявил Джермейн.

Англичанин также считает, что опыт в АПЛ может помочь Рафинье заменить Мохамеда Салаха в стане «красных» и он думает, что мерсисайдцы должны попытаться подписать его.

"Если Мохамед Салах уйдет, я вижу, как Рафинья вернется в Премьер-лигу в футболке Ливерпуля, чтобы заменить его. Он быстр и соответствует тому же стилю игры на правом фланге, вклиниваясь в атаку. Он очень хитрый, и это то, что сейчас есть у Ливерпуля с Луисом Диасом и Салахом.

Его опыт в Лидсе хорошо подойдет Ливерпулю - ему комфортно в Премьер-лиге, и он сумел повлиять на игру и забивать голы, несмотря на то, что команда борется за победу в АПЛ. Можно представить, что такая команда, как Ливерпуль, поднимет его на уровень выше, учитывая то, насколько она атакующая и насколько комфортно она идет вперед», - резюмировал Пеннант.

Отметим, что в текущем сезоне у Рафиньи 6 голов и 6 ассистов в 11 матчах Ла Лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ливерпуль

Статьи по теме

Звезда Барселоны признался, что в детстве выпрашивал еду у людей на улице Звезда Барселоны признался, что в детстве выпрашивал еду у людей на улице
Слот установил новый клубный рекорд Ливерпуля Слот установил новый клубный рекорд Ливерпуля
Ливерпуль благодаря стремительному камбэку победил Брайтон Ливерпуль благодаря стремительному камбэку победил Брайтон
Барселона лидирует по соотношению воспитанников в топ-5 лигах Барселона лидирует по соотношению воспитанников в топ-5 лигах
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Цуренко, Стародубцевой, Калининой, прогресс Олейниковой и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, украинцы вне топ-300, провал Усру
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс17:00
Майк Тайсон показал свою форму перед боем с Джейком Полом
Европа16:59
Атлетико победил аутсайдера Ла Лиги с помощью гола сына Симеоне
Европа16:31
Сын Симеоне забил первый гол под его руководством
Европа16:30
В Реале раздражены Мбаппе - неожиданная причина
Европа16:11
"Хочу быть как Леброн": Экс-игрок сборной Англии признался в желании сыграть со своим сыном
Теннис16:10
Итоговый турнир-2024 (WTA): Швентек - Крейчикова, Гауфф - Пегула
Бокс15:59
"Могу стартовать": Гвоздик раскрыл детали своего будущего боя
Европа15:51
Звезда Барселоны признался, что в детстве выпрашивал еду у людей на улице
Бокс15:36
Промоутер Джошуа назвал сроки реванша с Дюбуа
Киберспорт15:15
BLAST Premier World Final 2024: G2 унизили Spirit в гранд-финале и стали чемпионами
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK