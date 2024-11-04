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Барселона продемонстрировала лучший старт в чемпионате за последние более чем 70 лет

Каталонцы давно не забивали настолько много.
Сегодня, 11:59
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

Каталонская Барселона продолжает бить собственные же достижения.

Как сообщает Opta, «сине-гранатовые» отметились наибольшим для себя количеством голов за первые 12 матчей Ла Лиги с сезона-1950/51.

В текущем сезоне коллектив Ганси Флик забил 40 голов за стартовые туры чемпионата Испании, а пропустила 11, что сейчас является лучшей разницей забитых и пропущенных голов.

Также Барселона забивает не менее 3 мяча уже 6 поединков подряд. Они сделали это во всех играх в течение октября и в первой игре ноября, победив Эспаньол.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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