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Футбол

Куртуа не готов к матчу Лиги чемпионов против Милана

Бельгиец пропустит еще один матч.
Сегодня, 15:59
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

Мадридский Реал объявил заявку на матч против Милана.

В ней не нашлось место Тибо Куртуа. Бельгиец все еще восстанавливается от травмы, поэтому, место в воротах должен занять Андрей Лунин.

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Но есть и положительные кадровые новости для фанов «сливочных». В список доступных на матч футболистов попал Родриго, который также пропускал последние поединки из-за повреждения.

Матч Реала и Милана состоится завтра, 5 октября, в 22:00.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Милан

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